Surréaliste: Mike Tyson a failli S'ENDORMIR en direct à la télévision (vidéo)

C'est ce que l'on appelle un petit fail. Mike Tyson, qui s'apprête à revenir sur le ring, a vécu un cauchemar en pleine interview. Le boxeur a en effet failli s'endormir en direct à la télévision.

Le 28 novembre, Mike Tyson, 54 ans, affrontera Roy Jones Jr dans un combat exhibition. Ce qui intrigue beaucoup les Américains, friands de la discipline.

Dans l'émission Good Morning Britain, Mike Tyson a accepté d'en dire un peu plus. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Un peu ralenti et visiblement épuisé, le boxeur a même piqué du nez en plein direct. Des images qui ont inquiété les fans, rassurés par les explications fournies par le principal intéressé.

"J’ai essayé de rester éveillé tard pour l’interview mais je me suis endormi et comme un lion, je suis difficile à réveiller une fois endormi", a tweeté Mike Tyson, s'excusant au passage. "Je n’avais pas d’écran, donc je ne vous voyais pas et j’ai oublié de regarder la caméra", a-t-il reconnu.

Les images, elles, font le tour du monde !



