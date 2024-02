Swings, Tas, Vosté et van Elst aux Mondiaux sprint et allround d'Inzell

Quatre Belges participeront aux championnats du monde de patinage de vitesse de sprint et toutes distances (allround) qui se tiendront du 7 au 10 mars à Inzell, en Allemagne. Il s'agit de Bart Swings, Sandrine Tas (toutes distances), Mathias Vosté et Isabelle van Elst (sprint).

Bart Swings figure en 3e position derrière le Néerlandais Patrick Roest et le Norvégien Sander Eitrem sur la liste de qualifications pour les Mondiaux toutes distances, publiée par la fédération internationale de patinage (ISU). Pour établir cet ordre, l'ISU s'est basée sur les meilleurs temps sur 1500 et 5000 m de la saison. Swings avait pris la 3e place du 5000 m aux Mondiaux 2022 à Hamar. Il avait été devancé par le Suédois Nils van der Poel, aujourd'ui retraité, et Patrick Roest.

Chez les dames, ce sont les résultats sur 1500 et 3000 m qui ont été pris en compte. Sandrine Tas figure en 15e position, et Isabelle van Elst en 20e place.