Swings, une 2e fois champion du monde du départ groupé : "surpris que la série continue"

"J'avais pensé attaquer à 700m de la ligne, mais les circonstances de course en ont décidé autrement", a commenté le patineur belge sur le site de la fédération de patinage (ISU) devant répondre à l'attaque du Français Timothy Loubineaud. "J'ai pu contrer toutes les attaques en début de course. J'espérais une course difficile et avoir une occasion de me placer dans une échappée à un moment, mais cela ne s'est pas passé comme ça. J'espérais alors que les Italiens (Andrea Giovannini et Daniele Di Stefano) commencent travailler un peu à la fin, et c'est ce qu'ils ont fait. Je suis très content et très fier de cette course. Je suis même surpris que la série continue."

Deux fois champion du monde (2023, 2024), en bonze aux Mondiaux en 2021, trois fois champion d'Europe (2020, 2022, 2024), cinq fois vainqueur de la Coupe du monde, champion olympique (2022) et vice-champion olympique (2018), le palmarès de Bart Swings dans l'épreuve du départ groupé est inégalé.