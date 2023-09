Swiss Ladies Open: classement après le 2e tour

1. Madelene Stavnar (Nor) 130=64-66 -12; 2. Alexandra Forsterling (All) 132=66-66, Anne-Charlotte Mora (Fra) 130=62-70; 4. Sophie Witt (All) 133=68-65, Chloe Williams (PdG) 133=66-67; 6. Sanna Nuutinen (Fin) 134=67-67, Nastasia Nadaud (Fra) 134=64-70; 8. Liz Young (Ang) 135=69-66; 9. Lauren Walsh (Irl) 136=71-65, Diksha Dagar (Ind) 136=70-66, Meghan MacLaren (Ang) 136=70-66; -------- 84. Leslie Cloots (Bel) 147=74-73