Tenante du titre, l'Italie se défait facilement de la Roumanie dans le match d'ouverture

Les Italiennes ont rapidement pris le large dans le premier set (8-3, 17-10) avant de résister au retour roumain pour s'offrir la première manche (25-19). Le début du deuxième set a été plus équilibré mais les championnes d'Europe en titre se sont ensuite envolées pour mener deux sets à zéro (25-19). Dans le troisième set, la Roumanie a tenu tête à l'Italie (12-12) avant de rendre les armes au bout de 79 minutes de jeu (25-15).

Les Italiennes prennent provisoirement la tête du groupe B qu'elles disputent à domicile. Mercredi, la Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine à 18h00 et la Bulgarie rencontre la Croatie à 21h00. Les deux matches se joueront à Monza.

Les Yellow Tigers ont elles été versées dans le groupe A avec la Serbie, la Pologne, l'Ukraine, la Slovénie et la Hongrie et joueront tous leurs matches de poule à Gand. Elles débuteront contre la Hongrie jeudi à 20h00.

L'Estonie et l'Allemagne sont les deux autres pays-hôtes de cet Euro. La phase finale se jouera à Bruxelles et Florence avec les demi-finales et la finale au Palais 12.