Tenerife et Malaga s'affronteront dans une finale 100% espagnole

Tenerife et Malaga s'affronteront en finale de la Ligue des Champions de basket, dont le Final Four se dispute à Belgrade.

Tenerife a résisté au retour de Peristeri pour disputer sa quatrième finale dans la compétition. Le club des Canaries s'est imposé en 2017, pour la première édition, et en 2022 et a été battu en 2019. Co-détenteur du record de victoires avec Burgos, Tenerife peut devenir le premier club sacré à trois reprises.

Kyle Guy a été le principal artisan du succès de Tenerife, où Marcelinho Huertas (27 points) et Giorgi Shermadini (21 points) ont également brillé. Elijah Mitrou-Long (18 points) a été le meilleur marqueur de Peristeri.

Dans l'autre demi-finale, Malaga est venu à bout de Murcie 74-80. Murcie a pris le meilleur départ, menant 26-15 après le premier quart-temps et 40-33 à la pause. L'avantage de l'UCAM est monté à 11 points dans le troisième quart-temps (49-38) avant de voir Unicaja remonter et mener 55-59 après 30 minutes. Malaga n'a plus lâché les commandes et a validé son ticket pour sa première finale dans la compétition.

Tyson Carter a été, avec 14 points, le principal artificier de Malaga, où cinq joueurs ont inscrit au moins 10 points. Marko Todorovic a mis 18 points pour Murcie.