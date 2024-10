Tensions dans l'athlétisme belge: de nombreux athlètes boycottent un stage

Après la sprinteuse Rani Rosius, ce sont les Tornados Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Dylan Borlée qui ont décidé de ne pas participer au stage COIB à Belek, en Turquie, le mois prochain. Leur forfait a été annoncé par le journal flamand Het Laatste Nieuws mardi soir.

Doom, champion du monde en salle et champion d'Europe du 400 mètres, sera absent car ses entraîneurs personnels Koen Bellemans et Tine Bex ne sont pas les bienvenus. Sacoor et Dylan Borlée sont coachés par Jacques Borlée qui a soufflé sur les braises de la "révolte" qui se préparait.

Ces derniers jours, des lettres ouvertes ont été envoyées par les meilleurs athlètes et entraîneurs de l'athlétisme flamand. Ils dénoncent la "dictature néerlandaise" et remettent en question les méthodes du coordinateur du haut niveau Rutger Smith et du nouveau coach national du 4x400 mètres Bram Peters. En outre, ils s'opposent à la nouvelle politique d'Atletiek Vlaanderen, qui exige des athlètes de venir s'entraîner à Gand.