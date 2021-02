Thiam après avoir franchi 1m86 : "Bien physiquement mais il reste du travail technique"

(Belga) Nafi Thiam a effacé une barre à 1m86 au Meeting de l'Eure, à Val-de-Reuil, dimanche en France. C'est dix centimètres de moins que le record en salle de la championne olympique de l'heptathlon, qui peaufine des détails techniques.

"L'échauffement ne s'est déjà pas très bien passé", a déclaré Thiam après le concours. "J'ai manqué de temps pour tout mettre en place et ce n'est pas anormal car je n'ai pas encore sauté une seule fois à l'entraînement avec une approche complète. Je dois donc voir ce concours comme un entraînement. Ça allait déjà mieux à la fin qu'à l'échauffement, donc je dois continuer à travailler." "Je suis venue ici en me disant que je verrais bien. Franchir 1m86 n'est pas si mauvais", a ajouté la Namuroise au sujet de sa performance, elle qui adapte sa course d'élan. "Physiquement je me sens bien mais il reste beaucoup de travail technique. Ce n'est donc pas une surprise. Tout est réalisé dans l'optique de Tokyo et je n'ai pas du tout préparé cette saison indoor. Il ne s'agit pas d'une méforme mais bien de petits détails techniques dans ma course d'approche, d'être un peu plus en arrière ou à droite." Thiam va attendre l'issue des Championnats de Belgique, la semaine prochaine à Louvain-la-Neuve, pour décider de sa participation ou non au rendez-vous polonais. "Le meeting d'aujourd'hui n'a rien changé à mes plans. Je ne me pose pas encore la question de savoir si j'irai à l'Euro. Je veux simplement faire mes trois courses prévues, j'y penserai après", a-t-elle ponctué. (Belga)