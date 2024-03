Thomas Carmoy "impatient" de voir ce que va donner son 1er championnat avec Tia Hellebaut

Carmoy est enthousiaste quand il parle de sa collaboration avec la championne olympique de Pékin. "J'ai un sentiment positif et je constate beaucoup de progrès, tant physiquement que techniquement", dit-il. "Je me sens en forme mentalement et physiquement. Mon objectif est d'améliorer mon record de la saison (2m21, ndlr), car après quatre mois de travail avec un nouvel entraîneur, on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit prêt." Le record personnel de Carmoy est de 2m29.

Tia Hellebaut a modifié la façon de travailler de Carmoy. "Nous avons apporté beaucoup de changements, notamment lors de ma préparation", explique de Carolo. "Il n'est pas encore possible de tout mettre en œuvre, mais je suis impatient de voir ce qui se passera dimanche lors de notre premier championnat ensemble. Je veux y aller étape par étape. J'étais malade avant les championnats de Belgique et ici je sens le mal de gorge revenir un peu, mais je ne pense pas que ce soit grave".