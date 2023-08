Thomas Carmoy: "J'ai tourné la page, je me sens en forme, je suis focus sur les Mondiaux"

À l'issue d'un premier entraînement le matin, le Carolo était ravi. "Roger s'adapte à 100% à moi. Il me fait confiance. Il m'a donné deux, trois conseils à faire ou ce que je ne devais pas rater. C'était très chouette."

Une situation qui évidemment l'aide à oublier le coup pour le moins inattendu du début de semaine. "A l'heure d'aujourd'hui je me sens serein. La page est tournée. On est focus sur les championnats du monde et encore plus sur les Jeux l'année prochaine. Je pense à l'avenir. J'ai 23 ans et tout l'avenir devant moi. Tant que mes performances me permettent de conserver mon statut c'est le principal pour moi. J'ai réalisé mes performances à Istanbul parce que la Défense me demandait un top 3 européen. Même si je ratais les championnats ici, la page est tournée une bonne fois pour toutes. Je me sens en forme. J'ai toujours été un homme de championnat."