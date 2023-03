Thomas Carmoy à nouveau en bronze à la hauteur, la 6e médaille belge à Istanbul, un record

L'or est revenu au Néerlandais Douwe Amels (2m31) devant l'Ukrainien Andrii Protsenko (2m29), médaillé d'argent.

Thomas Carmoy a franchi 2m10 à son deuxième essai, corrigeant le tir à 2m15, hauteur qu'il passait au premier coup. Après avoir effacé aussi 2m19, 2m23 et surtout 2m26 à son premier essai, le Belge a effacé 2m29, son record personnel, à son 3e essai. Il manquera 2m31 par trois fois ensuite, soit le record de Belgique d'Eddy Annys qui date déjà de 1986.

Le Carolo, 23 ans, qui avait sauté à 2m28 en 2021 au Luxembourg, n'avait pas été obligé de franchir plus qu'une barre à 2m19 en qualifications vendredi pour se hisser parmi les huit finalistes.

C'est la 6e médaille belge à Istanbul après l'or des Belgian Tornados dans le relais 4X400m, l'or et le bronze pour Nafissatou Thiam et Noor Vidts au pentathlon, l'argent de Julien Watrin sur 400m individuel, sa deuxième médaille dans ces championnats indoor et le bronze d'Eliott Crestan sur 800m. C'est un record pour la délégation belge.