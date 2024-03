Thomas Carmoy relativisie sa prestation en demi-teinte: " Pas du tout déçu"

Thomas Carmoy n'a pas brillé en finale (directe) du concours de saut en hauteur des Championnats du monde d'athlétisme en salle, dimanche après-midi. L'athlète de la Défense s'est arrêté à 2m15 à l'Emirates Arena de Glasgow et termine 11e ex aequo à la dernière place.

Carmoy avait franchi 2m21 cet hiver et espérait améliorer ce résultat en Écosse. "Mais ce n'était pas évident, si l'on tient compte de tous les changements techniques que j'essaie d'appliquer avec Tia (Hellebaut, sa nouvelle coach, ndlr), et à cause du petit problème que j'ai au pied. J'étais là aujourd'hui et je voulais montrer ce que je pouvais faire. Ça n'a pas marché, c'est comme ça. Maintenant, nous allons nous poser les bonnes questions et nous verrons."

Il y a deux ans, Carmoy avait terminé sixième de sa première finale mondiale en salle à Belgrade avec un saut à 2m28. L'an dernier à l'Euro d'Istanbul il a obtenu le bronze de la 3e place avec un record personnel à 2m29. "Bien sûr, on espère toujours faire mieux. Mais entre-temps, j'ai changé d'encadrement et ma forme n'est plus la même qu'à l'époque. Je ne suis pas déçu. C'est une page que je pourrai bientôt tourner. Il y a maintenant une petite période de repos et ensuite on repart de plus belle".