Thomas Carmoy se retrouve sans entraîneur à quelques jours des Mondiaux

Médaillé de bronze lors de l'Euro en salle en mars dernier, Carmoy était un des pions majeurs de la sélection belge à Budapest après avoir battu son record personnel en juin dernier avec un saut à 2m29. Une marque qui peut lui permettre de viser un top 8, voire plus dans la capitale hongroise.

Dans Le Soir, Marc Muryn s'est dit "fatigué par le manque de professionnalisme" de Carmoy dont il a fustigé le comportement lors d'un stage à Bordeaux où "il était là en vacances". Le Carolo, de son côté, a été surpris de la décision de son désormais ex-entraîneur. "C'est incompréhensible qu'il me lâche juste avant les Mondiaux et à moins d'un an des Jeux Olympiques", a réagi Carmoy.