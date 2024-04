Thomas Detry 18e après le 2e tour au RBC Heritage en Caroline du Sud

Thomas Detry a signé une deuxième carte consécutive de 68 vendredi à l'occasion du 2e tour du RBC Heritage, le tournoi de golf du circuit PGA doté de 20 millions de dollars qui se joue à Hilton Head Island en Caroline du Sud. Le Bruxellois de 31 ans, 68e mondial, a cédé un rang et partage la 18e place.

Après ses 5 birdies et 2 bogeys, Detry possède un total de 136. Il accuse cinq coups de retard sur le quatuor de leaders composé des Américains J.T. Poston, Tom Hoge et Collin Morikawa, et de l'Autrichien Sepp Straka.

L'Américain Scottie Scheffler, N.1 mondial et lauréat dimanche dernier du Masters d'Augusta a rendu une 2e carte de 65. Il est ainsi remonté de seize places et se retrouve 10e ex aequo avec un score global provisoire de 134.