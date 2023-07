Thomas Detry 29e après le 2e tour de l'Open d'Écosse, Colsaerts réussit un trou-en-un

Le Bruxellois de 30 ans a tout de suite été en difficulté vendredi dans cette épreuve des DP World Tour et PGA Tour dotée de 9 millions de dollars. Il s'est retrouvé dos au mur après un double bogey et un bogey sur les deux premiers trous. Après des birdies aux trous 6 et 7, il semblait en passe de limiter les dégâts, mais au trou 11, il a dû signer un bogey.

Avec son tour de deux au-dessus du par, Detry compte 6 coups de plus que l'Irlandais Rory McIlroy qui occupe la place de leader après un tour de 66 coups.