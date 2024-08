Thomas Detry 31e du BMW Open ne jouera pas le Tour Championship

Thomas Detry a bouclé le BMW Open le 2e des trois tournois de la finale de la FedExCup de golf, dimanche à Castle Rock dans le Colorado aux États-Unis en 31e position ex aequo.

Le Bruxellois n'a pu faire mieux que 74 (+2) dans son 4e parcours, concédant un double bogey au 16 et un bogey au 17. Il avait auparavant rentré cinq birdies mais aussi concédé deux bogeys, aux 9 et 10, et un double bogey au 11.

Avec un score final de 288, le par, Detry se classe 31e ex aequo. La victoire est revenue à l'Américain Keegan Bradley avec un total de 276. Il devance d'un coup le trio composé de l'Américain Sam Burns, auteur d'un 65 dimanche, du Suédois Ludvig Alberg et de l'Australien Adam Scott.