Thomas Detry 3e après le 2e tour PGA Championship, Nicolas Colsaerts passe aussi le cut

Thomas Detry a rendu une deuxième carte de 68, quatre sous le par, après six birdies et deux bogeys, vendredi, lors du deuxième tour du BMW PGA Championship, tournoi de golf du DP WorldTour doté de 9 millions de dollars, vendredi, sur le parcours de Wentworth, à Virginia Water en Angleterre. Troisième vendredi alors que le deuxième tour avait été interrompu vendredi, il a conservé sa troisième place samedi matin après que l'ensemble des joueurs a bouclé ce deuxième tour.

En raison du brouillard vendredi matin, le tournoi a pris du retard et vingt-quatre joueurs n'ont pas complété leur deuxième tour. Ils l'ont terminé samedi matin.

Quatrième après le premier tour, Detry avait mal commencé, avec un bogey dès le premier trou. Il a ensuite réussi cinq birdies, aux trous 5, 7, 10, 12 et 14. Un bogey au 15e trou était compensé par un birdie au trou suivant. Il ralliait le club-house en quatre sous le par, portant son total à 135, neuf sous le par. Il partage la troisième place avec le Polonais Adrian Meronk, qui a également réalisé un deuxième tour en 68 coups, le Japonais Masahiro Kawamura, qui a rendu une carte de -7, et l'Anglais Tommy Fleetwood (-6 vendredi). Ces quatre hommes pointent à un coup des deux leaders, les Suédois Ludvig Aberg et Sebastian Söderberg.