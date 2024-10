Thomas Detry 43e après le premier tour à l'Open de France, Nicolas Colsaerts 73e

Detry a inscrit trois birdies et deux bogeys sur sa carte jeudi. Le Bruxellois compte six coups de plus que le Danois Thorbjorn Olesen, l'Anglais Joe Dean et le Suédois Jesper Svensson, qui se partagent la première place.

Colsaerts, qui a remporté le tournoi en 2019, a conclu le premier tour en 72 coups, avec deux birdies et trois bogeys.