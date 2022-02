Thomas Detry 54e du Ras Al Khaimah Classic, Ryan Fox s'impose

(Belga) Thomas Detry a terminé à la 54e place du Ras Al Khaimah Classic, épreuve du DP World Tour de golf dotée de deux millions de dollars, disputée sur le parcours d'Al Hamra à Ras al Khaimah, aux Émirats arabes unis, à l'issue du 4e et dernier tour, dimanche. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Ryan Fox.

Detry a rendu une dernière carte de 69, trois sous le par, après six birdies, dont cinq de suite entre le 4e et le 8e trou, et trois bogeys. Il remonte de cinq positions pour se classer 54e, avec un total de 280, huit sous le par. Solide leader avec 6 coups d'avance avant le dernier tour, Fox n'a pas tremblé. Le Néo-Zélandais de 35 ans a rendu une dernière carte de trois sous le par comprenant cinq birdies et deux bogeys. Son total de 266, 22 sous le par, lui permet de s'imposer avec cinq coups d'avance sur l'Anglais Ross Fisher. Un trio se partage la troisième place à six coups: l'Allemand Hurly Long, le Sud-Africain Zander Lombard et l'Espagnol Pablo Larrazabal. C'est le deuxième succès sur le circuit DP World Tour, anciennement baptisé European Tour, pour Fox. Il s'agissait du deuxième tournoi de rang disputé à Ras al Khaimah, qui a comblé le trou laissé dans le calendrier par le report plus tard dans la saison du Masters du Qatar. La semaine dernière, Detry s'était illustré sur ce même parcours en terminant à la neuvième place finale, son meilleur résultat en ce début de saison. Le Danois Nicolai Hojgaard l'avait emporté. (Belga)