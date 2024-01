Thomas Detry 62e et Adrien Dumont De Chassart 100e après le 2e tour à l'American Express

Thomas Detry est remonté de la 98e à la 62e place, vendredi, au soir du 2e tour de l'American Express, le tournoi d'ouverture de la saison du PGA Tour de golf. Il se dispute à La Quinta en Californie et attribue 8,4 millions de dollars de prix.

Le Bruxellois, qui fêtait il y a une semaine son 31e anniversaire, a rendu une carte de 66 (-6) sur le parcours de La Quinta. Jeudi, il avait signé un 70 (-2) sur le parcours du Pete Dye Stadium. Il n'a commis aucune faute et rentré six birdies. Au classement, Detry possède un total de 136 et pointe à 9 coups de l'Américain Sam Burns qui a pris la tête après un exceptionnel score de 61(2 eagles, 7 birdies) sur le parcours Nicklaus. Il est à 127 (-17).

Adrien Dumont de Chassart a lui connu une moins bonne journée. Son score de 71 sur le Nicklaus (5 birdies, 2 bogeys et un double bogey) l'ont fait reculer de la 54e à la 100e place avec un total provisoire de 139 (-5).