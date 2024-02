Thomas Detry cède la place de leader au troisième tour du Pebble Beach Pro-Am

Thomas Detry a perdu la tête du tournoi de golf Pro-Am de Pebble Beach, à l'issue du 3e tour samedi. Le Bruxellois a rendu une carte de 69 coups qui l'a vu reculer à la 4e place du classement de la compétition dotée de 20 millions de dollars et disputée en Californie.

En tête après le 1er tour, Detry avait dû partager la première place du classement avec le Suédois Ludvig Aberg et l'Américain Scottie Scheffler au bout de la deuxième journée. Samedi, il a terminé son parcours avec un score de 69, 3 sous le par. Le golfeur de 31 ans a réussi trois birdies consécutifs entre les trous 4 et 6, mais il a ensuite concédé un bogey au 13 avant un dernier birdie au 14.

"Ce n'était pas un mauvais tour", a réagi Detry. "J'ai bien commencé, mais les greens n'étaient pas faciles. Comme la semaine dernière, lorsque j'ai concédé un double bogey sur mon dernier trou, ce sont les petites choses qui font la différence. Je dois devenir plus fort mentalement. Rien n'est encore perdu. Mon objectif est surtout de figurer dans le haut du classement le dernier jour et de me mêler à la bataille pour la victoire."