Thomas Detry chute à la 30e place du Valspar Championship, Dumont de Chassart éliminé

Le Bruxellois a connu des hauts et des bas. Le 75e classé au World Golf Ranking a réussi cinq birdies et concédé deux doubles bogeys et un bogey. Le joueur de 31 ans a reculé de deux rangs et partage la 30e place. Néanmoins, Detry ne compte que quatre coups de plus que les cinq leaders dont le Canadien Hughes Mackenzie et les Américains Stewart Cink, Brendon Todd, Chandler Phillips et Kevin Streelman, vainqueur du tournoi en 2013.

Pour Adrien Dumont de Chassart, le tournoi s'est terminé. Après un premier tour en 74 coups, il n'a pas pu sauver la mise et a bouclé son parcours en 76 coups. Avec un total de 150 coups, soit huit au-dessus du par, le natif de Villers-la-Ville s'est retrouvé à la 137e place.