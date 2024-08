Thomas Detry: "dans le dur tout le tour, heureusement je ne me suis pas énervé"

Thomas Detry ne pouvait pas plus mal commencer son tournoi olympique de golf jeudi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a concédé trois bogeys sur les trois premiers trous, avant de se reprendre et de terminer dans le par (71).

"En fait, je me suis donné plein de chances pour birdie. J'avais un peu de mal sur les greens malheureusement. J'étais un peu tendu. On va laisser l'instinct bien faire les choses les trois prochains jours et on va faire confiance au putter. J'ai fait un chouette birdie au 18 qui est un trou compliqué. C'est un bon momentum pour les prochains trous."

"Le parcours je le trouve fantastique. Il a beaucoup plu hier soir, cela a ramolli les greens, ce qui rend généralement les parcours plus faciles. J'espère que le parcours va se raffermir un petit peu et rendre le parcours un petit peu plus compliqué. J'ai tendance à mieux jouer sur les parcours compliqués. On est confiant."

"Il y a plein de Belges et de drapeau. On entend l'accent belge. A Tokyo, il n'y avait personne c'était comme un tournoi loin de la maison, ce n'était pas drôle. Ici c'est presque comme un Major. Il y a une même ambiance."

"J'ai bien joué, je pense que j'ai bien drivé, si ce n'est au 14. Dans l'ensemble, j'ai bien tapé mes fers aussi. Si on peut visualiser, rentrer les putts un peu mieux et retrouver cette confiance et cette énergie sur les greens c'est de bon augure."