Thomas Detry de retour dans le top 10 en Louisiane après le 3e tour

Associé à l'Ecossais Robert MacIntyre, Thomas Detry a rentré une carte de 64 au Zurich Classic of New Orleans, une épreuve de golf par équipes du PGA Tour dotée de 8,9 millions de dollars lors du troisième tour, samedi à Avondale en Lousiane, Etats-Unis.

Le duo grimpe de deux rangs pour passer de la 11e à la 9e place à la faveur d'un parcours bouclé avec neuf birdies et un bogey.

Avec un total de 197 coups (-19), Detry et MacIntyre comptent quatre coups de plus que les Américains Zac Blair et Patrick Fishburn, seuls en tête.