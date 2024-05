Thomas Detry débute avec succès et se place 5e au PGA Championship

Thomas Detry a réussi un 1er tour en 66 coups, 5 sous le par, jeudi au PGA Championship, le 2e Majeur de golf de la saison. Cette performance lui permet de se classer 5e ex aequo au classement provisoire du tournoi disputé sur le parcours Valhalla à Louisville, Kentucky, aux États-Unis.

Parti sur la deuxième moitié du parcours, Detry a réussi un birdie d'entrée et a conclu ses neuf premiers trous à -4. Il a ensuite signé deux birdies supplémentaires, mais concédé un unique bogey au trou 5. Il a terminé sa journée à -5, à 4 coups de l'Américain Xander Schauffele, auteur d'une carte record de 62 coups (-9). Le champion olympique en titre, septuple vainqueur sur le circuit PGA, a 3 coups d'avance sur ses trois compatriotes Tony Finau, Sahith Theegala et Mark Hubbard (-6).

Thomas Detry suit à égalité avec cinq autres joueurs: le Nord-Irlandais Rory McIllroy, N.2 mondial, les Américains Tom Hoge, Maverick Nealy et Collin Morikawa, vainqueur en 2020, le Sud-Coréen Tom Kim et l'Écossais Robert McIntyre. Le Bruxellois poursuit sa bonne saison après avoir terminé 4e au Pro-Am de Pebble Beach, et 2e à l'Open de Houston.