Thomas Detry débute le Charles Schwab Challenge à la 21e place

Detry a rendu une carte de 69, un sous le par, après deux birdies et un bogey. Récent quatrième du PGA Championship, le Bruxellois, 31 ans, compte quatre coups de retard sur l'Américain Charley Hoffman. Ce dernier, seul leader, devance d'un coup ses compatriotes Davis Riley, Brian Harman et Tony Finau, l'Ecossais Martin Laird et le Sud-Coréen Seong-hyeon Kim.