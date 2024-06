Thomas Detry démarre en force l'US Open, avec une 9e place dès la première journée

Detry, parmi les derniers à s'élancer sur le parcours, a notamment réussi trois birdies et concédé un bogey pour conclure la journée à 69 coups, soit un coup sous le par. Le golfeur de 31 ans, 55e au classement mondial, a ainsi frappé quatre coups de plus que le Nord-Irlandais Rory McIlroy, vainqueur de l'US Open en 2011 et second l'an dernier, et que l'Américain Patrick Cantlay, tous deux en tête du classement provisoire.

Le Bruxellois partage actuellement la neuvième place avec l'Espagnol Sergio Garcia, l'Anglais Aaron Rai, le Canadien Corey Conners, le Sud-Coréen Seonghyeon Kim et les Américains Sam Bennett et Jackson Suber.