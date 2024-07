Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart ambitieux: "Pas d'autre idée qu'un top 3"

Les deux représentants belges chez les messieurs sont en tous les cas ambitieux et ne visent qu'une chose: un podium. "Le plus important, c'est d'avoir une médaille. C'est ce que je souhaite. Finir 11e ou 15e, ça n'a pas vraiment d'importance", a lancé Adrien Dumont de Chassart mardi à deux jours de sa compétition. "Le golf est un sport particulier dans le sens où n'importe qui peut avoir une belle semaine et finir dans le top 3. Si on regarde les JO il y a trois ans, Rory Sabbatini (le Slovaque d'origine sud-africaine) a fini deuxième alors qu'il était pourtant 300e mondial. Cela montre que n'importe qui a l'opportunité de pouvoir accrocher un podium.

"Il n'y a pas d'autre idée derrière la tête que celle de faire un top 3", a renchéri Thomas Detry. "Quand on est sur le circuit on vise genre top 10, mais ici il n'y a que la médaille qui compte".