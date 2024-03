Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart éliminés du Cognizant Classic après deux tours

Pour Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart, le Cognizant Classic, tournoi de golf du PGA Tour doté de 9 millions de dollars, qui se déroule sur le parcours du PGA National à Palm Beach Gardens, en Floride, est un tournoi à oublier rapidement.

Detry, après un premier tour en 73 coups, n'a pas réussi à faire mieux qu'un tour en 80 coups le deuxième jour. Après deux birdies, cinq bogeys, un double bogey et un quadruple bogey, où il a eu besoin de six putts pour mettre la balle dans le trou, le Bruxellois n'a pas réussi à passer le cut et a terminé dernier à +11 (153).

Pour Dumont de Chassart aussi, ce fut une journée difficile. Après un premier tour en 71 coups, le Brabançon de 24 ans a eu besoin de 76 coups pour son deuxième tour à la suite d'un birdie, trois bogeys et un double bogey. Il n'a pas non plus réussi à passer le cut avec son score total de 147 coups, cinq au-dessus du par.