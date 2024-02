Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart perdent du terrain au Phoenix Open

Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart ont chacun rendu une carte de 71 coups, le par, et perdu quelques places au classement du Phoenix Open (PGA Tour/8,8 millions de dollars) dimanche sur le parcours du TPC Scottsdale dans l'Arizona.

Detry, qui avait terminé le deuxième tour à une 22e place partagée, a inscrit deux birdies et deux bogeys sur sa carte et a terminé le troisième tour à une 39e place partagée (208 coups au total). Dumont de Chassart a inscrit un birdie et un bogey. Le Brabançon est passé de la 34e à la 46e place partagée (209 coups au total).

À un tour de la fin, l'Américain Sahith Theegala et le Canadien Nick Taylor se partagent la tête avec un score total de 198 coups, quinze sous le par. Le duo compte un coup d'avance sur les Américains Charley Hoffman et Andrew Novak.