Thomas Detry et Victor Perez terminent à une douzième place partagée à la Nouvelle-Orléans

Le duo franco-belge a réussi six birdies le dernier jour, mais a également dû inscrire un bogey et un double bogey sur sa carte.

Avec un score total de 268 coups, soit vingt sous le par, Perez et Detry ont terminé à dix coups des vainqueurs américains, Nick Hardy et Davis Riley. Au classement final, Hardy et Riley ont fait deux coups de mieux que les Canadiens Adam Hadwin et Nick Taylor, qui terminent avec une longueur d'avance sur les Américains Clark Wyndham et Beau Hossler, troisièmes.