Thomas Detry grimpe à la 12e place après le troisième tour au RBC Heritage

Detry, 31 ans, a réalisé un tour en 67 coups, quatre sous le par, avec cinq birdies et un bogey pour passer de la 18e à la 12e place avant le dernier tour dimanche. Le Bruxellois totalise 203 coups, dix sous le par, et pointe à six longueurs de l'Américain Scottie Scheffler qui occupe seul la tête grâce à un tour en 63 coups.

Le N.1 mondial compte un coup d'avance sur l'Autrichien Sepp Straka et deux sur son compatriote Collin Morikawa.