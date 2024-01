Thomas Detry occupe la 4e place après le premier tour à San Diego, Dumont de Chassart 19e

Detry, 31 ans, a réalisé un tour en 66 coups, six sous le par, avec sept birdies et un bogey. Il compte deux coups de retard sur le Taïwanais Kevin Yu qui a réalisé un parcours sans faute sur ce premier tour. L'Américain Patrick Cantlay et le Japonais Ryo Hisatsune suivent à un coup.

Dumont de Chassart a rendu une carte avec six birides et deux bogeys pour un total de 68 coups, quatre sous le par. Une performance qui lui permet d'occuper la 19e place.