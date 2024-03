Thomas Detry ouvre son 'Players Championship' par une 54e place en Floride

Le Bruxellois, 31 ans, a rendu une première carte de 71, un sous le par avec quatre birdies pour trois bogeys, dans cette épreuve considérée par beaucoup comme le 5e Majeur de la saison.

Thomas Detry compte six coups de plus qu'un trio en tête avec les Américains Wyndham Clark, 5e mondial, vainqueur de l'US Open, et Xander Schauffele, 6e mondial, accompagné du Nord-Irlandais Rory McIlroy, victorieux de ce 'Championship' en 2019.