Thomas Detry partage la tête après le deuxième tour à Pebble Beach

Avec un total de 133 coups, Detry partage désormais la première place avec Aberg et Scheffler, auteurs respectivement d'un tour en 65 et 64 coups. Le trio compte un coup d'avance sur l'Américain Patrick Cantlay.

"La différence entre hier (jeudi, ndlr.) et aujourd'hui (vendredi, ndlr.), c'est que le premier tour a été parfait. Je n'ai manqué aucun fairway et les putts sont tombés aussi. J'ai également pris un bon départ aujourd'hui (vendredi, ndlr.) mais j'ai raté mon fairway au 13e trou et j'ai eu de la chance que la balle ne tombe pas dans l'eau. Au 14e trou, je suis aussi parti à la faute mais je suis satisfait dans l'ensemble. Les coups sont précis et le putting est bon. Je peux faire un bon résultat ici", a déclaré Detry après son passage sur le green.