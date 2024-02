Thomas Detry passe à côté de son premier tour et se classe 131e à l'Open du Mexique

Detry a réalisé un tour en 78 coups, sept au-dessus du par, avec un seul birdie, six bogeys et un double bogey. Une performance qui le classe 131e et dernier après le premier tour à 15 coups du Sud-Africain Erik van Rooyen qui occupe la tête avec un coup d'avance sur le Finlandais Sami Valimaki.

Dumont de Chassart a lui rendu une carte avec deux birdies et quatre bogeys pour un total de 73 coups, deux au-dessus du par. Il occupe la 98e place à dix coups de Van Rooyen.