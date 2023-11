Thomas Detry passe le cut en Géorgie

Thomas Detry a passé le cut au tournoi de golf RSM Classic (PGA Tour/8,4 millions de dollars). Sur les parcours de Seaside et de Plantation à St. Simons Islande, Géorgie aux États-Unis, il pointe après les deux premiers tours joués jeudi et vendredi à la 32e place, 6 coups sous le par.

Detry a rendu une carte de 70 (-2) lors du 1er tour sur le parcours Plantation, avec quatre birdies et deux bogeys. Le 2e tour a été encore plus prolifique, sur le parcours Seaside, avec quatre birdies consécutifs entre les trous 5 et 8 après avoir réussi un birdie au 15 et concédé un bogey au 4. Il a ainsi fini 4 sous le par.

Le total de 146 (-6) de Thomas Detry lui permet de passer le cut avec 3 coups d'avance sur les premiers éliminés. En haut du classement, le Suédois Ludvig Äberg domine à -11, un coup devant un trio américain composé de Denny McCarthy, Sam Ryder et Eric Cole.