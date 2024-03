Thomas Detry prend la 2e place de l'Open de Houston et égale son meilleur résultat

Le Bruxellois de 31 ans a signé dimanche un ultime score de 68, deux sous le par, fort de trois birdies et un bogey. Il termine l'épreuve en 269 coups. Ce résultat lui permet de monter à la 27e place au classement de la FedEx Cup.

Detry avait débuté le dernier tour en leader en compagnie de l'Anglais David Skinns, de l'Américain Scottie Scheffler, de l'Argentin Alejandro Tosti et de l'Allemand Stephan Jaeger.

La victoire finale est revenue à Jaeger grâce à sa dernière carte de 67 (-3). Il remporte son premier titre grâce à un total de 268 (-12). Cinq joueurs partagent la 2e place à un coup (-11). Outre Detry, on retrouve Scheffler, Tosti et les Américains Taylor Moore et Tony Flau.

Adrien Dumont de Chassart a bouclé son tournoi par une carte de 72 (2 au-dessus du par). Son total de 286 l'a fait reculer de 3 places. Le Villersois prend la 81e place finale.