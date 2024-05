Thomas Detry recule en 10e position au PGA Championship

Après des premières journées en 66 et 67 coups, Detry a connu des hauts et des bas samedi. Après un bogey au troisième trou, il a réussi un eagle au trou N.4. Il a ensuite concédé deux nouveaux bogeys, aux sixième et septième trous, la balle terminant dans l'eau au trou N.7. Il a rétabli la situation avec trois birdies, aux neuvième, dixième et dix-huitième trous, avec un bogey aux trous N.14. Detry a ainsi rendu une carte de 70, un sous le par, comprenant un eagle, trois birdies et quatre bogeys.

Il recule au dixième rang à cinq coups des Américains Xander Schauffele et Colin Morikawa qui se partagent la première place. Schauffele était déjà en tête. Après un tour en 68 coups, il a été rejoint par Morikawa, qui a rallié le club-house en 67 coups. L'Américain Sahith Theegala suit à une longueur.