Thomas Detry termine 8e aux côtés de l'Écossais Robert MacIntyre en Louisiane

Thomas Detry et l'Écossais Robert MacIntyre ont terminé à la 8e place du tournoi de golf Classic of New Orleans (PGA Tour/8,9 millions de dollars), dimanche en Louisiane. Ils ont gagné un rang par rapport au jour précédent grâce à leur dernier tour sur le parcours du TPC Louisiana à Avondale.

Le tournoi se disputait alternativement en fourball et en foursome. Au 4e et dernier tour, Detry et MacIntyre ont partagé la même balle (foursome) et terminé avec un score de 69, 3 sous le par. Sept birdies et quatre bogeys ont porté leur total à 266 (-22). La paire belgo-écossaise termine à trois coups des vainqueurs, le Nord-Irlandais Rory McIllroy et l'Irlandais Shane Lowry.

Ces derniers étaient à égalité avec le Français Martin Trainer et l'Américain Chad Ramey après 72 coups, avec un total de 263, 25 sous le par. McIllroy et Lowry ont ensuite remporté le barrage grâce à un par dès le premier trou supplémentaire.