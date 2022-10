Thomas Detry termine à la 69e place à Las Vegas, le titre du PGA pour le talentueux Kim

(Belga) Thomas Detry a échoué à la 69e place finale du Shriners Children's Open de golf (PGA Tour/8 millions de dollars) après le 4e et dernier tour qui s'est déroulé à Las Vegas, aux États-Unis. Le titre est revenu au Sud-Coréen Kim Joo-hyung, devenu à 20 ans le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à remporter plus d'un titre sur le circuit américain.

Vingt-troisième au moment d'entamer son dernier tour, le Bruxellois de 29 ans a connu une journée dominicale mouvementée en rendant une carte de 74 (+3), sa moins bonne du tournoi, après avoir réalisé trois bogeys. Cette performance lui a fait perdre 46 rangs. En tête, Kim a rendu une carte de 66 (-5), terminant le tournoi avec trois coups d'avance sur les Américains Patrick Cantlay et Matthew NeSmith. Le golfeur originaire de Séoul, qui avait gagné son premier titre PGA en août à Greensboro, devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du circuit à remporter deux victoires, à un mois et huit jours du record détenu par l'Américain Ralph Guldahl en 1932. Kim dépasse même Tiger Woods dans cette statistique particulière. (Belga)