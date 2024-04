Thomas Detry termine à la 28e place du RBC Heritage

Thomas Detry a terminé à la 28e place du RBC Heritage de golf, tournoi du PGA Tour doté de 20.000.000 dollars, à l'issue du quatrième et dernier tour lundi à Hilton Head Island aux États-Unis.

La victoire est revenue à l'Américain Scottie Scheffler qui s'est imposé devant ses compatriotes Sahith Theegala et Wyndham Clark pour décrocher son troisième succès de la saison.

Detry a rendu une carte avec quatre birdies et six bogeys pour un total de 73 coups, deux au-dessus du par, pour son dernier tour. Une performance qui le fait chuter de la 12e à la 28e place au classement avec un total de 276 coups.

Le quatrième et dernier tour s'est terminé lundi à cause de la pluie et de l'obscurité. Dix joueurs devaient encore terminer leur tour.