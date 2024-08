Thomas et Wathelet qualifiés pour la finale du saut d'obstacles individuel, Guéry éliminé

Gilles Thomas (Ermitage Kalone) et Grégory Wathelet (Bond JamesBond de Hay) ont décroché leur ticket pour la finale du concours d'obstacles individuel des Jeux Olympiques de Paris lundi. Alors que les 30 premiers (dont les cavaliers à égalité à la 30e place) étaient qualifiés, Gilles Thomas et Grégory Wathelet ont respectivement signé les 15e et 23e places du concours. Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) a terminé à la 35e place et ne s'est donc pas qualifié. La finale du concours d'obstacles individuel se disputera mardi à partir de 10h00.