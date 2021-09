Thomas Pieters 37e après la première journée de l'Open d'Italie

(Belga) Thomas Pieters pointe à la 37e place à l'issue du premier tour de l'Open d'Italie de golf, un rendez-vous de l'European Tour doté 3 millions d'euros, disputé sur le parcours du Marco Simone Golf Club, jeudi à Rome. Thomas Detry est 73e et Nicolas Colsaerts 140e.

Pieters a signé la meilleure journée des trois Belges engagés dans la capitale italienne en rendant une carte de 70, soit un coup sous le par. L'Anversois de 29 ans, quatre succès sur le circuit européen dont le dernier remonte à 2019, a réalisé cinq birdies pour quatre bogeys. Il compte un retard de six longueurs sur le trio de tête, composé du Finlandais Kalle Samooja, du Suédois Henrik Stenson et de l'Australien Min Woo Lee, qui ont joué 64 (-7). Les Bruxellois Detry et Colsaerts ont connu moins de réussite. Le premier a joué 72 (+1) après deux birdies pour trois bogeys, le second a dû se contenter d'une carte de 77 (+6) après sept bogeys pour un seul birdie. (Belga)