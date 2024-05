Thomas Pieters 7e avant le dernier tour du Soudal Open

Pieters a rendu une carte de 68, trois sous le par. Il a réussi cinq birdies, aux trous N.3, 5, 8, 17 et 18, pour deux bogeys, aux 7e et 11e trous. Avec son total de 201, douze sous le par, il compte six coups de plus que l'Espagnol Nacho Elvira. Un quatuor formé par le Danois Niklas Norgaard, le Français Romain Langasque et les Anglais Ross Fisher et Joe Dean se partagent la deuxième place à quatre coups.

"En raison des conditions météorologiques changeantes, c'était très difficile de jouer, malgré cela, mon putting était bon", a expliqué Pieters. "Nous avons commencé avec la pluie et à la fin du tour, c'était mieux. Pour pratiquement tous les coureurs, ces moments sont difficiles. Même pour les caddies ce n'est pas facile. Une victoire est encore possible avec six coups de plus que le leader? Des choses folles se sont déjà produites."