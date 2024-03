Thomas Pieters commence le LIV Jeddah à la 40e place

Pieters a rendu une carte de 70, le par, après deux birdies et deux bogeys. Il compte huit coups de retard sur l'Espagnol Jon Rahm et le Polonais Adrian Meronk. Le duo de tête devance d'un coup un trio formé par le Sud-Africain Charl Schwartzel, l'Américain Bryson DeChambeau et le Chilien Joaquin Niermann.

Pieters et son équipe des RangeGoats, qui comprend aussi les Américains Peter Uihlein, Matthew Wolff et Bubba Watson, occupent la 13e et dernière place.