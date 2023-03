Thomas Pieters débute son tournoi à Tucson par une 14e place

Thomas Pieters occupait la 14e place à l'issue du premier tour du tournoi de golf du LIV Tour de Tucson vendredi en Arizona aux Etats-Unis. Cette épreuve, la deuxième au calendrier, est dotée de 25 millions et fait partie du circuit LIV Golf, la ligue dissidente sur invitation soutenue financièrement par l'Arabie saoudite.

L'Anversois, 31 ans, a rentré une première carte de 69 avec quatre birdies et un eagle pour deux bogey et un double bogey pour finir à deux sous le par. Il a réussi en outre la meilleure carte de son équipe, les RangeGoats où jouent aussi les Américains Bubba Watson, Harold Varner III et Talor Gooch, qui est 10e après le premier tour.

Thomas Pieters compte quatre coups de plus que l'Australien Marc Leishman seul en tête avec sept birdies pour un seul bogey.