Thomas Pieters deuxième après le premier tour à Singapour

Pieters a réussi un sans-faute avec trois birdies et un eagle et a rendu une carte de 66, cinq sous le par. Il compte un seul coup de retard sur le Colombien Sebastian Munoz, seul leader après le premier tour. Pieters partage la deuxième place avec le Mexicain Abraham Ancer, l'Allemand Martin Kaymer et les Américains Brooks Koepka, Cameron Tringale et Kevin Na.

Au classement par équipes, Pieters et ses équipiers de RangeGoats GC, les Américains Bubba Watson, Matthew Wolff et Peter Uihlein, sont troisièmes. Avec un score de onze sous le par, ils comptent un coup de plus que les Fireballs GC et Smash GC.