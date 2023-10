Thomas Pieters et son équipe en finale du LIV Golf Team Championship

Thomas Pieters et son équipe des RangeGoats se sont hissés en finale du LIV Golf Team Championship, tournoi du LIV Tour doté de 50.000.000 dollars, samedi sur le parcours du rump National Doral à Miami aux États-Unis.

Pieters, accompagné par les Américains Bubba Watson, Talor Gooch et Harold Varner III, a remporté sa demi-finale 2&1 contre les FireBalls GC. Dans le premier match en simple, Watson s'est incliné 4&3 devant l'Espagnol Sergio Garcia avant que Gooch n'égalise en battant un autre Espagnol Eugenio Chacarra. Dans le foursome, Pieters et Varner III ont offert la victoire à leur équipe en battant les Mexicains Carlos Ortiz et Abraham Ancer (2&1).

Les RangeGoats, Torque GC, 4Aces GC et Cruchers GC se disputeront les quatre premières places dans la discipline du strokeplay où les scores de chaque membre d'une équipe sont additionnés.