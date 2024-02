Thomas Pieters gagne trois rangs au Mexique malgré un deuxième tour au-delà du par

Pieters (32 ans) a réussi quatre birdies au cours de la journée mais a compensé négativement avec trois bogeys et un double bogey pour finir au-delà du par. Il pointe désormais à la 29e place du classement avec 144 coups, soit 15 de plus que le leader chilien Joaquin Niemann. Celui-ci a défendu avec succès la tête au 2e tour (-1) après son 1er tour exceptionnel (-12) et compte 4 coups d'avance sur la concurrence. Le Sud-Africain Dean Burmester et l'Espagnol Jon Rahm (-9) se partagent la 2e place.

Au classement par équipes, les RangeGoats de Pieters et des Américains Bubba Watson, Matthew Wolff et Peter Uilhein sont à la 12e place. Les trois meilleures équipes à l'issue du tournoi se partageront 5 millions de dollars.